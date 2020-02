El pasado viernes se celebró el “Día de San Valentín“, lo cual tiñó el país de globos con forma de corazón y rosas, de lo cual no se restaron las redes sociales.

Una de las personas que celebró este día fue la actriz Daniela Palavecino, quien impactó con una importante noticia.

La autodenominada “Reina de los memes” anunció que se va a casar, tras 6 meses de relación con Deniss Rakovich, a quien conoció en Los Ángeles, Estados Unidos.

En una entrevista con Las Últimas Noticias Daniela entregó más detalles del momento en que le pidieron matrimonio, lo cual pasó el 14 de febrero.

“Llegamos a un mirador. Justo estaba cerrado el teleférico, entonces no había nadie. De repente se arrodilló y me dijo en inglés, porque no habla nada de español: ‘Quiero estar toda mi vida contigo. Te amo y quiero que envejezcamos juntos”, recordó Palavecino sobre aquel día, que se encontraban de vacaciones en Bogotá, Colombia.

En esta línea Daniela Palavecino reconoció que sí se imaginaba esta propuesta, luego de que el joven, antes de arribar a Colombia, le preguntara si le gustaría casarse nuevamente. “Hay gente que le funciona perfecto sólo convivir, creo que también podría hacerlo, pero encuentro tan romántico casarse“, sostuvo la actriz.

Cabe recordar que Palavecino ya estuvo una vez casada con el actor Santiago Tupper, y actualmente está divorciada.

El futuro esposo de Daniela también fue consultado por LUN, quienes informaron que Deniss Rakovich nació en Estonia, pero vive hace 12 años en Estados Unidos. Es modelo y actualmente se encontraría estudiando actuación.

Rakovich, por su parte detalló que cada semana tiene una “cita por Facetime. Vine este fin de semana para darle una inyección de amor y para que sea la estrella del programa. La amo mucho”, explicó.

Por último se mostró emocionado por conocer a su familia, narrando que ya es amigo de su hermana “Coty”. “Son ambas muy hermosas e inteligentes“, cerró.