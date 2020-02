En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, se vivió un tenso momento protagonizado por la animadora del espacio Raquel Argandoña y el pastor evangélico Jaime Romero.

Todo comenzó cuando los panelistas y animadores abordaron los dichos del líder religioso Marcos Morales.

Tras esto, Argandoña manifestó que “su pastor, el pastor Marcos Morales, se ha referido a las mujeres de esa manera, usted lo ha escuchado“, dijo.

Ante esto, Romero expresó que “señora, Raquel, volvemos a lo mismo. Esa es la respuesta a una provocación”, palabras que desataron una fuerte molestia en los panelistas del matinal.

“Nada justifica esos términos“, contestó Argandoña de manera categórica. “¿Esa respuesta está al nivel de un pastor?, consultó Tonka Tomicic inmediatamente.

Tras esto, el pastor Romero indicó que “señora, Raquel, voy a meterme en un problema con usted”. “Yo no tengo ningún problema con usted”, contestó la animadora.

“Ya, pero voy a sacar algo que a usted le va a molestar mucho“, replicó el pastor. Ante esto, Raquel manifestó que “bueno, si usted quiere… ¡Yo no le tengo miedo, señor Romero!“, contestó.

“No, no, no. Esto no se trata de Raquel, esto no se trata de sacar una cosa de la vida de Raquel, no me parece. Ni de la vida de Raquel ni de la nadie”, dijo Tomicic, quien intentó “calmar” la situación.

“Pero, Tonka, yo no le tengo miedo, soy un libro abierto. Si él se cree hombre y quiere decirme algo está en su derecho“, respondió Raquel.

“Este programa, este espacio, no se trata de la vida de Raquel, ni menos de la vida de don Jaime, se trata de… estamos hablando del pastor Marcos Morales. Discúlpeme, pero no estamos hablando de Raquel Argandoña ni de su vida. Quiero calmar los ánimos y no ganamos nada con esto”, cerró finalmente Tonka.