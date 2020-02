Cada inicio de año las señales televisivas comienzan a sacar y mover rostros para acomodar su parrilla. Una de estas casas es Mega, quien hace unas semanas anunció la remoción del periodista José Antonio Neme y Felipe Bianchi.

Ahora quien sufrirá cambios será el noticiero de Mega, pues el comunicador José Luis Repenning saldrá de la edición noctura de Meganoticias.

El pasado viernes el periodista aprovechó de despedirse de los televidentes: “Yo le agradezco enormemente la paciencia que han tenido estos 6 años, de soportarme en este horario. Me voy a separar de ustedes un poquito, me voy de vacaciones dos semanas, pero después regreso con otros compromisos que me pidió el canal, así que voy a volver al noticiario con el que empezamos el día y también con el del mediodía”.

En la instancia Repenning también aprovechó de despedirse de su compañera Soledad Onetto, donde esta le dedicó unas palabras y le tenía guardada una sorpresa.

“Gracias a ti, me he sumado en estos momentos, llevamos dos semanas trabajando en Megaplus, por eso es que no hemos estado juntos aquí en la pantalla, pero estamos cerrando un ciclo precioso que partió en junio de 2014“, inició Onetto.

Luego continuó: “Solo quiero decirte que eres un tremendo profesional, que para mí ha sido un gusto trabajar contigo, eres un hombre tremendamente generoso, empático y qué hablar de tu profesionalismo“.

Tras esto en pantalla comenzaron a aparecer imágenes de los inicios de Repenning en el noticiero de Mega, hace ya seis años.

Recordemos que el periodista, a partir de marzo, conducirá “Meganoticias Conecta”, a las 6 am junto a Priscilla Vargas. Luego se encontrará en compañía de Andrea Arístegui en la edición de las 13 horas.