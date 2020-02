La bailarina nacional Geri Hoops publicó una serie de videos en Instagram en donde narró una terrible experiencia que vivió grabando un videoclip para el cantante puertorriqueño Ozuna.

“Hace una semana más o menos, me llamaron para salir en un video de Ozuna. No lo quise contar, porque quería que fuera una sorpresa“, partió comentando la bailarina de twerk.

Luego continuó: “Me mandaron el tema, lo escuché, y no era para twerk, yo lo sentía como un dancehall, entonces pensaba que nada que ver yo estando ahí en el video, porque yo no bailo dancehall, bailo twerk“.

Tras esto le dijeron que debía estar tranquila, que era la protagonista y que debía llevar bikini. Entonces comentó que si bien asistió, igual estaba molesta. “No quería salir en el video, porque yo dije ‘no voy a estar en bikini paseándome como la ‘perra del carrete“, sostuvo.

Al llegar al set se encontró con Boy Wonder, producto discográfico de Ozuna, quien le habría dicho que tenía que bailar, a lo que Hoops le dijo que era canción no era para twerk, por lo que iba como modelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Geri Hoops Twerk Class (@gerihoops) el 16 de Feb de 2020 a las 4:31 PST

En eso Wonder le preguntó si no sabía bailar otra cosa, por lo que Hoops le preguntó si habían visto su Instagram antes de contratarla.

“Sí, vi tu instagram y necesito que hagas lo mismo, pero menos vulgar, que hagas twerk no vulgar, no vulgar como tu Instagram“, le replicó el productor.

De acuerdo a la bailarina, el productor le había explicado que “Nosotros vamos a comercializar el video, tu sabes que es Ozuna, no puedes salir mostrando nada, porque te puede perjudicar a ti“.

Esto no quedó aquí, pues Hoops narró que se puso un peto y un pantalón de buzo y cuando la llevaron donde el director del videoclip, él le habría dicho en un tono “amoroso” que por qué estaba con buzo y que se fuera a cambiar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Geri Hoops Twerk Class (@gerihoops) el 16 de Feb de 2020 a las 6:55 PST



“Me tuve que cambiar en una pieza toda oscura. Mientras me estaba cambiando llegó y entró un tipo, y fue súper incómodo para mí. Aunque yo haga un video moviendo el trasero y lo suba a Internet, es cosa mía, pero no por eso voy a querer que alguien me vea en vivo cambiándome de ropa”, detalló Geri.

“Al final yo dije: ‘ya no quiero participar en el video, muchas gracias, no quiero salir, esto no fue lo que me dijeron (…) me sentí pasada a llevar, tenía pena (…) Lloré mucho, tengo mucha lata. Lo encontré terrible, machista, me cargó. Fue una muy mala experiencia”, agregó.

Esto no quedó ahí.

El día de ayer la bailarina publicó una serie de videos en las historias en donde preocupó a sus seguidores, narrando que eran las “peores horas de su vida”, pues señaló que si bien intentó irse de Puerto Rico, no le permitieron abordar el avión que la traería de vuelta a Chile.

Hace un par de horas el artista “Crac MC“, a través de sus historias en Instagram, informó que Geri Hoops estaría “bien” y obtuvieron ayuda con el Consulado de Chile en República Dominicana para gestionar su regreso.

A la vez detalló que no realizarán ningún tipo de declaración hasta tener la asesoría legal correspondiente.