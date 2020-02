Clarisa Muñoz y Max Collao ya tienen nueva casa televisiva tras ser desvinculados de Mega y TVN

View this post on Instagram

Quiero darle las gracias a mi abuela y al Lolo. No hay manera de que me vaya mal con ellos cuidándome los pasos desde el otro plano. Vuelvo a @canal13cl con mis amigos de @cookingmediacl . Ustedes saben que es un lugar que quiero y respeto mucho. Por último, agradecer a mi negrita, familia y amigos por siempre apoyarme. Los sueños se cumplen si uno se lo propone. El fracaso es extraordinario porque permite darnos cuenta de que existe un mundo afuera de nuestra zona de confort ¡Nunca dejes de buscar! Pd: ya les cuento detalles de lo que haré. #periodismo #periodista #terreno #ciudadanos #social #tv #canal13