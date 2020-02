La ex chica “Resistiré” Laura Prieto continúa disfrutando de los días soleados, lo cual exhibe en Instagram.

En esta línea compartió una serie de fotografías posando desde una piscina, pero con un estilo más divertido y lúdico.

“Poses de calendario“, escribió la modelo uruguaya en Instagram, donde posó en bikini posando con diversas caras chistosas.

Si bien la modelo obtuvo mayoritariamente respuestas positivas, no faltaron los ácidos mensajes. “Y la culpa no era mía.. Ni como andaba ni como venía“, escribió un internauta, lo de desató la ira de Prieto.

Ante el mensaje Prieto redactó: “¿De verdad?“, demostrando su incredulidad ante el mensaje que recibió. Pero el internauta no se quedó ahí y volví a comentar.

“Laurita yo la sigo y me encantas como eres, pero no se moleste por mi comentario. Solo lo hice para que no se olvide que usted es mujer y están luchando para que se les respete”, lo que generó una nueva respuesta de Laura, quien escribió: “¿Y?“.

Aquí puedes ver la publicación y el mensaje que recibió: