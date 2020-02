“Estaba agotado”: José Luis Repenning explicó qué lo motivó a salir del noticiero central de Mega

El día de ayer hablábamos de uno de los cambios que hará la señal de Mega en sus programas de noticias, “Meganoticias”, moviendo a uno de sus principales rostros.

Hablamos de José Luis Repenning, quien narró que pidió su salida del horario central, para solo quedar a cargo de la edición matinal y en la tarde, de las 13:00 horas.

En una entrevista con diario Las Últimas Noticias, el periodista detalló su motivación. “Estaba agotado. Estaba 12 horas al día en el canal trabajando. Llegaba como a las 10:00 de la mañana y me iba como a las 23:00. Entonces quería conversar con la gente del canal qué alternativas tenía para moverme del central“, partió comentando.

Para su fortuna su intención se alineó con una medida que tomó la señal de Bethia. “Justo el canal también quería que yo me trasladara al horario de la mañana y que Juan Manuel (Astorga) se hiciera cargo del central. Eso me vino como anillo al dedo y estoy muy contento”, explicó.

Otro aspecto que motivó a que tomara esta decisión fue su rutina familiar. “Antes podía ir a dejar a los niños al colegio, eso era estar, no sé, 10 minutos en el recorrido a dejarlos. Pero no podía verlos despiertos en la noche porque no alcanzaba, llegaba muy tarde para ellos. Ahora, voy a salir a las 15:00 horas, voy a poder ir a buscarlos al colegio y verlos mucho más”.

Cabe mencionar que ahora José Luis Repenning compartirá la conducción del noticiero matinal de “Meganoticias” con Priscilla Vargas, mientras que Juan Manuel Astorga y Soledad Onetto se encontrarán en la edición central.