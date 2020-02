View this post on Instagram

⭐Después de muchos años de haber trabajado en @canal13cl me despido. Me voy tremendamente agradecida y feliz por todas las oportunidades, por todas las personas que conocí y por las amistades que descubrí. Conocí y aprendí diariamente de mis bellos compañeros(as) quienes fueron generosos(as) y apañadores. Los años pasan rápido pero disfruté cada uno de los que estuve en el canal. Estoy agradecida porque encontré sin buscarlo en el área de la comunicación una excelente forma de desarrollar mi trabajo. Desde el primer día he tratado que la meteorología tome un lugar importante en la vida de las personas, que el contar con la información adecuada puede ayudarnos a tomar mejores decisiones, también que nos demos cuenta que la naturaleza es más fuerte que nosotros y debemos cuidarla, que nuestra forma de vivir tienen consecuencia en este planeta. Llegó el momento (frase que tomo prestada) de seguir desarrollándome profesionalmente y de tomar nuevos desafíos. Salir de la zona de confort nunca es fácil, pero sin duda que me siento preparada. Los invito a que me acompañen en este nuevo camino. Un abrazo para todos 💫🍍☀️