María Luisa Godoy se enteró del sexo de su bebé a días de Viña 2020: reveló cuál sería su nombre

El próximo domingo 23 iniciará una nueva edición del Festival de Viña del Mar, el cual nuevamente será conducido por Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.

En esta oportunidad la situación para la periodista de TVN será distinta, pues se encuentra embarazada y tendrá el logro de ser la primera animadora del festival de Ciudad Jardín esperando un bebé.

“No lo había querido decir porque tengo muy poquito (…) No tengo tres meses como salió en la prensa, no tengo ni dos meses“, comentó a principios de año en el matinal de TVN. “Vamos a ser tres en el escenario si Dios quiere. Me da un poquito de nervios todavía”, sostuvo en la oportunidad.

En esta previa la comunicadora además reveló el sexo que tendrá el bebé, el cual se espera que nacerá en julio. Las más contentas con esta noticia son sus tres hijas, pues el menor será varón.

“Están contentísimas, porque ellas para la Navidad en su carta al Viejito Pascuero pidieron un hermanito. Nos enteramos de mi embarazo justo después de esa celebración y, además, es niño, ellas lo deseaban”, señaló Godoy para diario La Cuarta.

Sobre el nombre del bebé, María Luisa narró que ahora será trabajo de su esposo escoger el nombre, “porque a mis tres hijas se lo puse yo: Violeta, Jacinta y Luisa. Mi marido tenía muchas ganas de tener un hombre y quiere que se llame como él, Ignacio“, narró.

Finalmente fue consultada por si se sentía nerviosa por pisar la Quinta Vergara con cuatro meses de embarazo, lo cual negó. “Al revés, encuentro exquisito subirme con una guagua. También es bonito que ahora sea más natural que una animadora pueda subirse embarazada, sin tener que cumplir los cánones. Tiene una luminosidad distinta llevar un ser dentro”, cerró.