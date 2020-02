Lo que debió ser una fiesta y eufórico reencuentro tras 20 años sin visitar Chile, terminó en desórdenes y decepción. El show de La Polla Records en el Estadio Bicentenario de La Florida duró apenas 35 minutos luego de que 50 individuos invadieran súbitamente el escenario, situación que puso en riesgo la integridad de los músicos.

El hecho derivó en actos de violencia y descontrol al interior y exterior del recinto, como también en la ofuscación y pena de los asistentes que sí querían ver el show.

En diálogo con el podcast “Duros de Roer”, el vocalista Evaristo Páramos comentó lo sucedido el domingo y expresó su tristeza. “No sé exactamente qué pasó. En mi opinión, se subió una cuadrilla de boronos y lo acojonaron todo porque, es triste que yo lo diga, pero pasaron por encima de la gente que estaba vestida de verde”, dijo.

El líder de la agrupación vasca también narró los momentos en los cuales se le arrebató el micrófono. “Les dejé (micrófono) y me fui a cantar yo a la vez. Que diga lo que quiera, pero yo no tenía por qué parar la canción. Me da mucha rabia, porque nos costó mucho hacer las canciones seguidas, como cuando fuimos a ver a Ramones”, profundizó.

________________________________________________________________________________

Nota de la redacción: la palabra boronos es de origen vasco y alude a alguien que no se entera de la fiesta o que hace las cosas de una forma muy rudimentaria o antigua.

Acojonaron: atemorizar, acobardar.