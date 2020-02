Tribunal decretó orden de detención contra Marlen Olivari por querella presentada en su contra

El día de hoy Marlen Olivari estaba citada a una audiencia por una querella pro injurias y calumnias interpuesta por su jefa de campaña, Paula Oyarzo, quien desató toda una polémica en medio de su candidatura como alcaldesa de Viña del Mar, por temas económicos.

No obstante la ex show woman no asistió a la instancia, sino que solo lo hizo su abogado, por lo que el Cuarto Juzgado de Garantía dictó una orden de detención en su contra.

Según Mario Pavez, abogado querellante, Marlen tenía la obligación de asistir a la audiencia personalmente, por lo que se tomó esta dura medida.

“El tribunal, en vista de que no se allegan a su conocimiento justificaciones probadas de por qué ella no comparece, es que se accede a la orden de detención“, sostuvo en el matinal “Contigo en la Mañana”.

El abogado también habló con el portal El Dínamo, donde expresó que “ya existe una orden dictada a las policías para que procedan con su detención a fin de llevarla al tribunal. Por lo tanto, lo más probable es que su abogado coordine con ella la comparecencia para evitar todo este proceso”.

Por último el querellante explicó que la instancia tenía por objetivo la conciliación, es decir, un acuerdo por ambas partes. No obstante, debido a la ausencia de Marlen Olivari, esto no se pudo concretar.