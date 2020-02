En el capítulo estreno del programa “Las Indomables” de radio Agricultura, las animadoras Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido desmenuzaron los temas más importantes del Festival de Viña del Mar 2020, y también de los años anteriores.

En este sentido, las animadoras fueron críticas en abordar el papel que ha desempeñado María Luisa Godoy en este magno evento.

“Con respecto a la animación me gusta mucho más Karen Doggenweiler que la María Luisa“, comenzó expresando Pulido.

Patricia concordó con sus palabras y manifestó que “pensé que iba a hacer ella, hablando del Festival de Viña, la Karen Doggenweiler es una persona muy preparada y tiene mucha chispa, es graciosa“, aseguró.

Tras esto, Pulido afirmó que Doggenweiler tiene “mucha más conexión con el público”.

Posteriormente, la locutora radial Patricia Maldonado quiso aclarar que “no me lo tomen a mal, me encanta la María Luisa, pero eso no significa que yo no diga lo que siento, no estoy hablando nada mal, pero la encuentro arriba del escenario débil“, sostuvo.

“Lo que pasa es que son los caprichos que se dan dentro de este mundo de la televisión. A la María Luisa Godoy la pusieron ahí, por política, por el gerente que estaba en el canal, pero en el fondo tiene que ver con que le dieron una oportunidad, la tomó y ella está tratando de trabajarla y hacerla lo mejor posible”, dijo Claudia Schmidt.

“Pero ante mis ojos veo una persona mas débil y si la comparas con Karen Doggenweiler obviamente va a salir perdiendo. Es una visión que uno percibe”, declaró.

“Es que Karen tiene mucho más carrete”, cerró Pulido.

Revisa el programa acá: