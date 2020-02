La exchica “Mekano” Karen Bejarano compartió una singular postal en sus redes sociales, la que causó una ola de comentarios de parte de sus seguidores.

Fue particularmente en la plataforma de Instagram, donde la chilena compartió dos registros mostrando cómo ha cambiado su cuerpo a lo largo del tiempo, con una alimentación y vida saludable.

Según explicó, hace alrededor un mes que su alimentación era totalmente desordenada, incluso aseguró que no desayunaba y que se hidrataba muy poco.

“Hace un mes hacía todo mal.🙄 Comía poco ( nunca tomaba desayuno, comía ensalada y una proteína en el almuerzo y la cena ), tomaba muy poca agua, trotaba 3 o 5 veces por semana por más de 45 minutos, no entrenaba musculatura, todo lo que comía me hacía sentir pesada, me daban cólicos y creía que era intolerante a todo porque literalmente TODO me hacía sentir mal.😞 y si bien estaba flaca ( 59 kilos ), no me sentía conforme conmigo”, comenzó expresando.



“Así que me aburrí! Cambié mi alimentación por una cetogenica (keto) que me recomendó mi nutrí @nico_nutriblog en @cefequilibrio y nunca más me sentí mal 🤩 la alimentación y la hidratación es un 70% de todo este cambió“, relató la cantante chilena.

“Básicamente quiero decirles que no tienen que dejar de comer para estar en su mejor forma. Deben siempre guiarse por especialista y así podrán ver los resultados que buscan”, fue parte de su mensaje.

