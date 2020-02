En una nueva y esperada edición del programa “Las Indomables” de radio Agricultura, Patricia Maldonado, Catalina Pulido y Claudia Schmidt se refirieron a la figura de Tonka Tomicic como animadora de televisión y también ahondaron en su relación con Marco Antonio López Spagui, más conocido como “Parived”.

En este contexto, todas concordaron en que Tomicic como animadora, y también como persona, era muy fría. Asimismo, revelaron que muy por el contrario, su esposo Parived era una persona sumamente encantadora, y que se ha ido “apagando” en su relación.

La primera en comentar este tema fue Catalina Pulido, quien expresó que “la Tonka yo creo que es la más lejana de todas las animadoras que están en pantalla”.

“Me llamó mucho la atención cuando yo fui al ‘Bienvenidos’, cuando me pasó lo que me pasó, fíjate que la única que no se involucró -porque yo estaba bastante descolocada- la única que no empatizó era ella y yo no la conocía tan de cerca a la Tonka y me llamó la atención su frialdad, es una mujer muy fría“, siguió comentando.

Claudia concordó con su opinión y aseguró que Tonka “toda la vida fue así, bien distante, llegaba a los lugares y siempre con su sonrisa que era muy encantadora, pero siempre en su aura, en su ambiente”, puntualizó.

Visión como animadora

Las panelistas abordaron su desempeño como animadora, y Pulido aseguró que “me gustaba más antes, algo le pasa a mi querida Tonka, encuentro que está como media perdida”, declaró.

“Después de lo de Hermógenes se vino para abajo”, sostuvo Claudia.

Finalmente todas coincidieron en que Tomicic era una animadora sumamente “fría, lejana, distante y un poco perdida”.

Parived y Tonka

Posteriormente, las panelistas se refirieron a la relación entre Marco Antonio y Tonka. De hecho, Claudia afirmó que ella mantuvo una cercana relación con el hombre y manifestó que éste era muy encantador.

Mientras que Catalina también indicó que “Pari es un encanto”.

“Yo que conozco a Pari, un tipo cálido, cercano, de piel, pero ella lo fue alejando de esto, ¿sabes por qué? Porque a ella le incomodaba mucho que Pari se acercara a la gente, y empezara a comunicarle lo que él veía“, declaró Claudia.

“¿Quieren saber la verdad? Yo te voy a contar la verdad. Parived pololeaba con mi querida amiga Inessa Sorokina, ellos eran muy espirituales, muy sensoriales”, detalló Pulido.

A esto agregó que “todos sabemos que Tonka conoció a Parived porque Inessa los presentó, porque Tonka tenía un problema personal con su hermana, Parived le ayudó mucho y bueno ahí quedó mi pobre amiga Inessa, y ahí esta mujer (Tonka) lo envolvió, lo engatusó“, cerró la animadora.

