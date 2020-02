La bailarina Jazz Torres es una activa usuaria de Instagram, donde constantemente comparte fotografías de su día a día, o “people”, como llama a sus seguidores.

No obstante, el pasado miércoles fue un día distinto, pues recibió una importante noticia que compartió en la plataforma.

La finalista de “Gran Rojo” fue reposteada por Jennifer López en sus redes, luego de que se sumara al “#JLoTikTokChallenge”, desafío que lanzó la artista en el Super Bowl.

La primera impresión de Jazz Torres se dio a través de sus historias, donde comentó: “No sé qué decir. Lo único que quiero que sepan es que, independiente del video, ella sabe que existo y eso me pone feliz“.

Luego, en la misma red social, compartió una publicación en donde enseñó el video de JLo y redactó: “Y aquí sigo en shock. Esta mujer es inspiración y poder para todo el mundo. Me encantó hacer el challenge y estoy en llamas. Eres la queen JLo“.

En esta línea el diario Las Últimas Noticias se contactó con ella, quien entregó más detalles sobre la performance de Jennifer López.

“Primero busqué el video y no era tan fácil, tan seguible, había que darse un tiempo para aprenderlo. Me lo aprendí, pero al revés, como en un espejo, así que invertí los movimientos. Me puse lentes y con la misma ropa que estaba lo hice. Mi pololo me grabó y lo subí”, relató al citado medio.

Otro aspecto que alegró a Torres: “A muy pocos les subió el video entero y el mío lo subió entero, me puso sola en una publicación y sus palabras fueron muy bacanes. Me escribió algo así como ‘las mataste’“.

Por último reveló su reacción tras ver que JLo publicó su video: “Yo lo vi y me quedé impactada, me quedé como un minuto callada. Todavía estoy en llamas“, cerró.

Aquí puedes ver la publicación: