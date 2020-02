La locutora radial Mari Almazábar recibió ácidas críticas por redes sociales, luego de publicar un video utilizando la aplicación del momento, llamada “TikTok”.

Fue a través del Instagram de la radio donde se desempeña, que “estalló” ante los ácidos comentarios que recibió, los cuales aludían a lo “fome” que era su video.

“Cuando van a sacar a la mary de la radio?”, “Q wea mas fome”, “Y ella dice que es actriz?”, “Ni dani palavecino fue tan fome“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Ante esto, la cantante fue enfática en responder: “Al parecer a todos ustedes se les olvida que detrás de cualquier persona pública hay un humano con sentimientos… les cuento que no me he agarrado ni acostado con nadie para estar aquí en la radio, estoy donde estoy por puro esfuerzo y trabajo duro”.

A esto agregó que “es súper triste ver que me odien tanto, y si su fin es hacerme daño, lo lograron, pero va a pasar porque soy fuerte”, fue parte de su mensaje.

Revisa la publicación acá: