Actor Alonso Quintero fue brutalmente apuñalado en Barrio Bellavista

Alonso Quintero informó que fue apuñalado en Barrio Bellavista la noche del jueves pasado. El actor utilizó su cuenta de Instagram para denunciar el hecho.

El artista compartió una imagen donde aparece acostado en una cama de la Clínica Santa María, lugar donde está internado y en proceso de recuperación.

“Ahora que estoy un poco mejor, puedo escribir algo al respecto. Llevo dos noches hospitalizado después de que, en la madrugada del jueves cuando iba saliendo de un karaoke en Bellavista junto a mis amigos, nos atacaron un grupo de personas que estaban robando en la calle”, señaló Alonso.

“Tratando de calmar las cosas y de que no le hicieran nada a mi polola, recibí una puñalada que me llegó hasta el hígado y un palo en la cabeza que me tiró al piso (…) Logré llegar a la urgencia de la clínica Santa María, a tiempo para que pudieran parar la hemorragia y salvarme la vida”, agregó el actor.

En la publicación Alonso agradeció a sus amigos que lo defendieron y auxiliaron rápidamente. Además, dio las gracias a un hombre —cuya identidad desconoce— quien al ver el incidente lo trasladó en su auto a un centro asistencial para que fuera atendido.

