Verdades Ocultas, la teleserie de la tarde Mega que pronto cumplirá tres años al aire, continúa impactando a los televidentes. Esta vez, una escena entre Tomás y Rocío descolocó a los seguidores de la ficción, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales.

El momento ocurrió cuando Rocío (personaje interpretado por la actriz Camila Hirane) entró a la habitación de su hijo, Benjamín, y lo vio durmiendo junto a Tomás, padre del menor y su ex esposo. La abogada comenzó a recordar todos los buenos momento que vivieron juntos y se emocionó hasta las lágrimas.

La escena no pasó desapercibida para los televidentes, quienes manifestaron su molestia en redes sociales ya que no pueden creer que la producción de la teleserie intente unir nuevamente a estos personajes tras la tormentosa relación que han protagonizado.

Revisa las reacciones a continuación:

Pero por la puta de todas las putas… cómo es posible que quieran juntar a Rocio y Tomas de nuevo despues de todo… eso es no es sano, no es amor, no es lo que necesitamos… Ya no es la generación del en el amor todo vale… #VerdadesOcultas

— LFlo (@Lia_Celeste_) February 21, 2020