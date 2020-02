“No sé si yo podría”: Diana Bolocco se quebró al ver video de una madre y su hija fallecida recreada en realidad virtual

Uno de los videos polémicos del momento es Meeting You, un trabajo audiovisual creado por una productora de Corea del Sur, quienes recrearon a Na-Yeon, una niña de siete años que falleció producto de una enfermedad sanguínea y que se reencontró con su madre.

Este video generó gran impacto, ya que la crudeza con la que se trata el reencuentro entre ambas provocó críticas de diferentes partes del mundo.

Este registro fue visto durante la jornada de ayer, viernes, por los panelistas del Matinal Mucho Gusto, quienes no aguantaron y se fueron a las lágrimas.

Una de ellas fue Diana Bolocco, quien no pudo ver esto y se quebró. “Ya lo había visto, y, así y todo, volver a verlo es… No me imagino dolor más grande en el mundo que es perder a un hijo. Me pongo en los zapatos de esa mamá y no sé si yo podría”.

Pero eso no fue todo, ya que la ex Canal 13 no pudo aguantar el llanto al momento que la madre trata tomar la mano de su hija. “Es que esa es la imagen más desgarradora, cuando la mamá trata como de… (Diana se quiebra) de… tomarla, perdón no puedo hablar”.

Revisa el momento pinchando la imagen: