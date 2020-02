Son diversos los comediantes que se han presentado durante el último tiempo en la televisión con el fin de opinar sobre sus colegas y la polémica que existe entorno a las “funas”.

En este contexto el comediante y humorista Mauricio Flores se refirió a una situación que ocurrió en el Festival de Nancagua, el pasado 04 y 05 de febrero.

Allí lo contrataron para interpretar a dos personajes distintos. El primer día como “Tony Esbelt” y el segundo como Melón y Melame. En esta línea vivió una situación que lo llevó a tomar una drástica decisión.

“Debo decir que estaba muy nervioso, por lo que le había pasado a Filomeno, lo del piedrazo, y los problemas de Belloni (…) Ahora debo decir abiertamente que no volveré a hacer nunca más a Tony Esbelt, al menos en escenarios masivos”, relató en “Sigamos de Largo” de Canal 13.

Flores detalló que, tras él, se presentaba Camila Gallardo, por lo que temía de que algún tipo de manifestación opacara su presentación.

“De verdad, que subí, sonó el ‘Fiesta, fiesta’ todos se pusieron a bailar. Hablé sobre la discriminación y me gané los aplausos de la gente, me recibieron bien“, narró Mauricio.

Si bien su contrato prometía estar 45 minutos sobre el escenario, a los 35 decidió bajar y no volver a subir. “Me di cuenta de que los tiempos ya no están para esto. Mi intención nunca ha sido ofender a alguien, yo estoy para hacer reír. En los tiempos que estamos viviendo, el personaje tuvo su tiempo, y ya no va con los tiempos de ahora”.

Esta decisión fue aplaudida por el panel del late de Canal 13, en especial por Jaime Coloma, quien agregó: “Qué bueno lo que estás diciendo, es un cambio cultural que yo creo que se agradece bajo todo punto de vista. Implica que hay un respeto por las distintas orientaciones“.