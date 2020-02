Durante la jornada de ayer, la comediante Belén Mora anunció mediante sus redes sociales que hoy estaría en el programa “Échale la Culpa a Viña”, espacio donde animadores de Canal 13 y TVN se unen para abordar todo lo relacionado al Festival 2020.

Tras esto, la comediante chilena recibió diversos comentarios que aludían a las figuras que integraban este espacio, y en especial, a Raquel Argandoña.

Aparentemente, a muchos internautas les ha llamado la atención la forma cómo se ha vestido Argandoña, ya que la animadora ha utilizado llamativos y brillantes vestidos cortos, luciendo su impecable figura.

No obstante, este hecho no le habría gustado a mucha gente, lo que hicieron notar en la última publicación de Belén Mora.

“Dile a la vieja de la Raquel que esta bien llevar la juventud en el alma, pero que se deje de hacer el ridículo con vestidos cortos! Tanto criticar moda y no se ve ella misma…hay que envejecer con estilo y dignidad!”, le escribió una usuaria a Belén.

Tras esto, la comediante no dudó en responder este mensaje y en defender a Raquel: “Buena! Y se tiene que vestir como tú dices? Preocúpate de ti y que no te afecte como se viste nadie. No seas así“, dijo Mora.

Revisa la publicación acá: