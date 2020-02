¿Qué hace Kel Calderón en Viña? Raquel Argandoña la llamó para esta especial labor

“Hola soy la Kel, subo yo esta foto porque mi mamá me ha tenido todo el día de asistente ❤️ porfa pónganle muchos likes y comentarios para que no me rete jaja 🔥🔥🔥🔥 Los quieroooooo #mimamasevede20“.

Con estas palabras Kel Calderón saludó a los seguidores de Raquel Argandoña desde Viña la noche de este lunes.

Si bien la sorpresa fue para algunos, quienes la siguen en Instagram conocieron de su aventura desde temprano a través de sus historias de la red social.

De esta forma, la animadora de Canal 13 le pidió a Kel ayuda para su vestuario, maquillaje y fotografías, labor que fue felicitada por los seguidores de la ex “Quintrala”.