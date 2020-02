¿Quién se presentará en el Festival de Viña este lunes 24 de febrero?

Este domingo fue la primera noche del Festival de Viña 2020, pero no una típica. No solo por los desmanes previos, sino que porque no existió el tradicional beso entre los animadores y tampoco una obertura.

Esta última se trasladaría para este lunes 24 de febrero, que por los mismos desmanes ocurrido en las horas antes, no se pudo realizar, pues no pudo llegar todo el equipo hasta el recinto.

El número inaugural para esta jornada será Mon Laferte, quien ya se presentó con gran éxito el 2017, y luego será el turno del humor con Javiera Contador, que será su primera incursión masiva en el stand up comedy.

Para cerrar la noche femenina, se presentará Francisca Valenzuela, quien también ya pisado la Quinta Vergara, en 2013.