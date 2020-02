¿Se habrán enojado? Así fue la reacción de Lavín y Vidal tras ser imitados por Kramer

Exitosa fue la presentación del humorista e imitador Stefan Kramer sobre la Quinta Vergara, en la jornada inaugural del Festival de Viña del Mar 2020.

Kramer abordó diversos aspectos del estallido social y sacó risas al imitar a diversas figuras del ámbito público. Incluso, Stefan se la jugó y decidió imitar a los panelistas del matinal “Bienvenidos” Joaquín Lavín y Francisco Vidal.

Tras esto, durante este lunes Lavín y Vidal fueron consultados por los panelistas del matinal de Canal 13, sobre qué les había parecido la rutina de Kramer.

Ante esto, el edil de Las Condes explicó que “yo lo estaba viendo, la verdad es que me maté de la risa. Según mis hijos, que me escribían por WhatsApp, me decían ‘papá, te imita igual’. Yo siento que a Francisco Vidal lo hizo igual. Por lo menos nos reímos muchos. Además que a esta altura es un honor que te imite Kramer“.

Por su parte, Francisco Vidal afirmó que “yo estaba durmiendo. Caché que estaba imitando a Lavín. Entonces, medio somnoliento, caché que me estaba imitando a mí pero no lo miraba. Pero ahora lo acabo de ver y efectivamente me imita bien“, indicó.

Consultados por si les había molestado la imitación de Stefan, Vidal expresó que “a mí me da lo mismo. ¿Cómo no me va a gustar si había 55 puntos de sintonía?”.

A esto añadió que “más allá de la imitación nuestra, Kramer expresa sentido común. Finalmente el humor es sentido común o sino nadie se reiría“.

Finalmente Lavín señaló que Kramer “trató muy bien” la contingencia social. “Dijo todo lo que quería decir. Pasó por todos, desde el Presidente a Pikachu. Tenía un contenido profundo y lo trató muy bien. Estamos hablando de humor, hay que reírse”, sostuvo.