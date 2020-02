Ana Gabriel generó divididas opiniones con mensaje sobre situación actual de Chile

La cantante Ana Gabriel encendió el inicio de la tercera noche del Festival de Viña del Mar y -como era de esperar- se refirió a la situación socio-política de Chile tras el estallido social. Sin embargo, las reacciones a sus palabras estuvieron divididas en redes sociales.

Con bandera chilena en mano, Ana Gabriel dedico unas palabras a Chile, no sin antes saludar a su amiga, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, quien según la mexicana la convenció de asistir al certamen.

Tras esto, la cantante repasó las crisis políticas y sociales de su país, Venezuela y otras naciones latinoamericanas, para detenerse en Chile.

«Que sepan los chilenos, que estoy por el solo amor que siento por este país», señaló emocionada.

«Espero que las cosas vuelvan como lo tenía siempre yo en mi alma. A establecerse», declaró añadiendo «No me gusta la política. Tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos. No lo puedo aceptar».

Ana Gabriel finalizó su discurso diciendo: «El último país que yo pensé que fuera a caer en las manos y en las garras de algunos pocos, cayó. Amigos chilenos, no se dejen. ¡Recemos por este país!».

Sus palabras lograron que fuera trending topic en Twitter donde los comentarios se dividieron:

