Conoce a Isabela Souza: La integrante más joven del jurado de Viña 2020

En conversación con Agricultura.cl, la brasileña de 22 años habló sobre su participación como jurado en el Festival de Viña 2020.

Souza se hizo conocida al protagonizar la exitosa serie “Bia” de Disney Channel, producción que además de estrenar nuevos episodios en marzo, también llegará a los escenarios latinoamericanos con el nombre Bia Live Tour

Revisa la entrevista a continuación:

Estás acá en Chile por tu participación como jurado en el festival de Viña. ¿Qué significa para ti y para tu carrera ser parte de este importante certamen?

La verdad es que estoy super emocionada y ansiosa porque estar como jurado en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica es un honor es un sueño cumplido. Y voy a poder compartir con personas increíbles y aprender mucho, así que estoy super animada por compartir todos estos días con todos ustedes.

Para ti como jurado, ¿qué cualidades debe tener la canción que gane este año el festival de Viña?

Bueno como actriz me voy a fijar mucho en todo lo que transmiten, en todo lo que dicen porque la verdad, la forma cómo cantamos y cómo decimos todo lo que queremos transmitir cambia todo, así que me voy a fijar mucho en eso.

La mayor parte de los jóvenes pasan por alto esta parte del certamen. ¿Qué les dirías a ellos para que enganchen con esta parte del certamen y que vean esta competencia?

Para mi es muy importante como fan de la música y el arte, participar y estar presente en todo esto principalmente. En Brasil, por ejemplo, también tenemos muchos festivales de música, entonces compartimos mucho esa pasión por el arte y por la música. Creo que es algo muy enriquecedor ser parte de esto y compartir y ver cómo cada uno tiene su punto de vista desde el arte es muy bonito.

Actualmente estás en el segundo lugar en la votación que define al jurado más popular de Viña. Este año además tiene una causa muy linda con una campaña de reforestación. ¿Te esperabas todo este apoyo y cariño del público?

Me pone muy feliz, muy emocionada. No lo sabía. Me pone muy feliz. Y el público ha sido muy amoroso conmigo, muy amables todos y me han recibido con mucho amor. Así que estoy super contenta y super agradecida.

En lo personal, ¿tienes algún favorito entre tus compañeros de jurado? ¿Has podido compartir con ellos?

Del jurado conocía a Pachano que es jurado de “Bailando por un sueño” y lo admiro mucho. Y hoy pudimos almorzar juntos y los conocí a todos y son todos personas impresionantes, super amables. Estoy aprendiendo mucho de ellos.

Y del festival, ¿hay algún artista que quieras ver con muchas ansias?

Maroon 5 y Alexandre Pires que es un brasilero que viene a cantar. Así que estoy super contenta y ansiosa. Ojalá me pueda sacar fotos con ellos.

El 16 de marzo se estrena la segunda temporada de Bia. ¿Qué nos puedes contar sobre esta nueva etapa de la serie?

La segunda temporada está impresionante. Así que el 16 de marzo los invito a todos a que la vean porque Bia se va a animar a hacer cosas nuevas y la historia va a dar muchas vueltas que nadie espera, así que va a ser increíble.

Y el 20 de junio estarás nuevamente en Chile pero con el Bia Live Tour. Cuéntanos qué veremos en este show.

Exacto, en el Movistar Arena de Santiago. Bueno, Disney está preparando una nueva puesta en escena y mucho no puedo contar pero ya empezamos los ensayos y creo que les va a gustar mucho. También quiero invitarles a que estén con nosotros para que podamos compartir eso y también en marzo sale la nueva música de la serie, que creo que les va a encantar. Así que muchas sorpresas están por venir y ojalá estemos juntos en todo eso. Estoy super emocionada.