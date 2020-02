Javiera Contador encantó a Viña 2020 con su rutina de stand up y se llevó Gaviota de Plata y de Oro

Con cierto nerviosismo comenzó el show de Javiera Contador, la actriz recordada por su papel de “Quena” en la serie “Casado con Hijos” que incursionó hace algún tiempo en el stand up comedy.

Su espectáculo partió narrando historias de sus hijos, sacando risas y aplausos por parte del público.

Durante el show Contador hizo alusión al estallido social, principalmente a la votación del plebiscito que se realizará el 26 de abril.

Una de las críticas que recibió la artista a través de las redes sociales fue el uso de garabatos durante la presentación, siendo comparada con la pasada presentación de Chiqui Aguayo.

Contador terminó su presentación invitando a votar el 26 de abril por una nueva constitución.

Javiera Contador recibió la Gaviota de Plata y de Oro.

No conocía esa faceta chistosa, pero tan grosera de #JavieraContador 🙊 igual me he reído a ratos 😂😂 #Viña2020

