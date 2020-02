Javiera Contador, la única comediante mujer del Festival Viña 2020, se llevó todos los aplausos, risas y gaviotas con una rutina que examinó la realidad de su vida familiar y laboral.

Uno de sus chistes abordó cuando era animadora del matinal de Mega, “Mucho Gusto” (entre 2009 y 2013), y fue portada en 2011 de Las Últimas Noticias por su vestimenta. “Javiera Contador: ‘Animo bien, pero me visto mal"”, fue el titular.

“No me dolió tanto el titular, que me tiró a partir, me dolió la foto”, dijo la actriz en su rutina, lamentando que hayan puesto una foto en la que aparece “con doble pera y ojo blanco, que es algo difícil de conseguir. Es como esas fotos que te sacan antes de tiempo”.