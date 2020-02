View this post on Instagram

Mi hija Florencia, un día 23 de febrero del 2010 nació. A pocas horas de cumplir un año más de vida❤️. Desearía abrazarla y decirle cuanto la amo. No será posible acompañarla en esta oportunidad. Se que es un día tan especial e importante para ella. Me han quitado el Tesoro más importante de mi vida y han arrancaron un pedazo inmenso de mi corazón 💔. Ha pasado tiempo y contarán mil y una historia, tengo la mía y no permitiré que nadie me venga con cuentos. Mientras respire y sienta mi corazón, habrá tiempo y esperanza. volverán las sonrisas y eso abrazos que tantos deseo❤️ . ¡Te amo Florencia!