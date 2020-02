Si bien Canal 13 y TVN tienen los derechos exclusivos del Festival de Viña del Mar, toda la televisión se vuelca al certamen como todos los años. Es así como en “Mucho Gusto” de Mega tuvieron esta mañana un panel de críticos que no pasó desapercibido.

En escena estaba Vasco Moulian, Carlos Tejos, Andrea Aristegui, Diana Bolocco, entre otros. En ese contexto, Moulian dijo que la rutina de stand up comedy de Javiera Contador fue “lenta”.

“A mí lo que me falta, y que no vamos a encontrar en este festival, alguien que nos haga reír (…) fue una historia entretenida, pero no me reí”, dijo. Ante esto, Andrea Arístegui lanzó un primer comentario, asegurando que si algo que a él no le dé risa, no significa que sea lo mismo para otros, rescató Página 7.

De inmediato, el comunicador respondió diciendo que el show era ABC1: “Ustedes se sintieron identificadas, porque tal vez han tenido la posibilidad de ir a Disney (que fue una de las historias de Javiera) y entienden eso”. Vasco además acusó que Diana, Andrea, Begoña Basauri, eran amigas de ella, y que por eso respaldaban su trabajo.

La periodista de Meganoticias no se quedó callada: “Tú hablas de un montón de gente que son tus amigos, y tendrás con eso tu sesgo (…) No por eso uno descalifica al resto, al decir que nosotros tenemos a una amiga. Descalificas la posibilidad de que tengamos una opinión que sea objetiva con respecto a la presentación”.

Moulian respondió que no las estaba descalificando y que incluso volvió a reiterar que él era muy cercano a Javiera, pero que la segunda noche de Viña 2020 tenía una alto contenido político y que fue muy sesgado.

Según las palabras del crítico, hubo un ordenamiento proveniente de la plana ejecutiva para construir la jornada con estas artistas, y faltaron artistas de otros sectores.

Arístegui nuevamente intervino: “¿Tú vas a hacer una selección artística en base a la postura política de los artistas? Es extraño, pero es un contexto de país distinto, es inevitable que pasara”.

Para Vasco en tanto fueron “5 horas de propaganda política, y que se fueron ‘al chancho’. Personalmente me pareció excesivo”.