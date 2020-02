“Fueron regaladas por el público, pero parece que ella lee el mensaje que contiene la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro como símbolo de la institución Festival de Viña o de la organización. Pero no es así, es regalado por el público“, siguió comentando el comunicador.

A esto añadió que “creo que ese regalo que le hace el público no es ofensivo. Pero es mal agradecido, en definitiva, decir ‘no, ¿saben qué? Las voy a regalar porque a mí no me interesa porque no quería venir. Si no quería, ¿para qué vino entonces? Yo quedé desconcertado con el mensaje“, fueron parte de sus palabras.