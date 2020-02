En una nueva emisión del programa “Échale la Culpa a Viña“, que aborda todo lo relacionado con el Festival de Viña del Mar 2020, la animadora Francisca García-Huidobro realizó una fuerte crítica relacionada al show de Mon Laferte.

La animadora cuestionó la poca asistencia de público en el espectáculo de la cantante chilena, en comparación con el día cuando se presentó Ricky Martin, quien repletó la Quinta Vergara.

“Si no le gusta, no vaya al concierto, pero si va a ir a sentarse, para pararse en patota y poner en enredo a la persona que está arriba del escenario, me parece, primero que todo, una mala educación. Y, segundo, una mariconada“, soltó Fran.

Por su parte, Raquel Argandoña también criticó este hecho y declaró que “yo vi mucha gente pararse mientras estaba la actuación de Mon Laferte. Entonces, ellos sabían. Todos sabíamos lo que iba a pasar ayer en la Quinta Vergara. Esto de que ella mientras estaba actuado y mucha gente se paró y se fue. Yo digo ‘¿cómo?’”, fueron sus palabras.