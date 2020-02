En una nueva emisión del matinal “Buenos días a todos” de Televisión Nacional, la panelista Chiqui Aguayo criticó fuertemente la rutina presentada ayer por el humorista Ernesto Belloni en el Festival de Viña del Mar 2020.

“Me pareció una rutina muy mediocre. Me parece que los 35 años de carrera nunca estuvieron arriba del escenario“, comenzó expresando Aguayo.

Asimismo, declaró que “lo vi titubear mucho, lo vi inseguro, lo vi que ni siquiera él creía mucho en su propia rutina. Me faltó humor. Yo de verdad me reí una sola vez, y fue casi al final, cuando dijo que esto era un ‘beneficio’. Fue la única vez que me sacó una sonrisa”, señaló la comediante, quien también triunfó en el magno evento hace el 2017.

“Me pareció que estaba muy suelto. Que no había estructura y que los cambios se hicieron poco antes de subir a la Quinta. Y se notó en una rutina muy mediocre y desarticulada”, cerró la panelista.