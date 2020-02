En una nueva emisión del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, se vivió un tenso momento protagonizado por el periodista Rafael Cavada y el senador Iván Moreira.

Todo comenzó cuando los integrantes del matinal, en conjunto con el senador, abordaron la presentación de la cantante Mon Laferte en el Festival de Viña del Mar 2020.

En este sentido, Moreira fue enfático en expresar que la cantante chilena solo incitaba a la violencia con su discurso, palabras que hicieron reaccionar a los panelistas del espacio.

De hecho, fue Cavada quien decidió increpar al senador con una singular pregunta: “Senador, disculpe. ¿Usted qué cree que es más violento para la ciudadanía de este país? ¿Que Mon Laferte haga su discurso o senador como usted financien su campaña política con trampa, con maniobras ilegales?“, declaró.

Ante esto, el senador no pudo ocultar su disgusto y señaló que “mira, Cavada. Estás tratando de anularme por un tema por el cual yo señor fue sobreseído por los tribunales de justicia. Como no me puedes ir al tema que estamos, sacas el tema de las boletas y lo otro”, dijo.

A esto agregó que “fui el único político que di la cara al país. Fui a la Corte Suprema y fui sobreseído“. Ante esto, el comunicador declaró que “fue sobreseído del pago de impuesto”.

Finalmente Iván Moreira respondió que “si tú piensas cavada confundir el tema para minimizar mi crítica te equivocas”, fue parte de su discusión.

