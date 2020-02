View this post on Instagram

Hoy en domingo de recuerdos. Se acuerdan cuando estuve un rato en la teleserie "Ámbar" de Mega? Era el 2017 y yo era el "Doctor Urrutia" coimero como varios q hay hoy por ahí dando vueltas… Rescaté esta escenita 😃✌️ buen domingo cabros, si necesita receta, pregunte no má 🤷‍♂️