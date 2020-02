Las animadoras Patricia Maldonado, Catalina Pulido y Claudia Schmitd siguen dando que hablar en su programa “Las Indomables” de radio Agricultura.

En esta ocasión las locutoras radiales se refirieron al duro cruce que se generó entre el reconocido imitador Stefan Kramer -quien triunfó en el Festival de Viña del Mar- y el cantante chileno Alberto Plaza.

Cabe recordar que Alberto Plaza acusó de “traición” al comediante, en entrevista con La Tercera. Esto, porque el cantante confesó que Kramer le solicitó ayuda hace algunos años, para lanzar su carrera a nivel internacional en Estados Unidos, país donde vive el artista.

Tras esto, Plaza reveló que le prestó la ayuda a Kramer y que él respondió riéndose de él en el Festival. “Me llamó para ver sí yo lo podía orientar, me pedía consejos, yo le ofrecí todo tipo de ayuda… me puse a su disposición… y él me responde riéndose y burlándose de mí en público, y poniéndome en una condición como la que me puso. Eso se llama traición“, declaró el cantante.

Sobre este tema hablaron “Las Indomables”, quienes se lanzaron con todo contra Kramer. La primera en hablar fue Catalina Pulido, quien salió en defensa de Alberto, expresando que “a mí me parece que cuando las amistades te exponen indirectamente, como para que tú seas la carne de cañón para que el resto, una especie de circo romano, para que el resto del público te linche, me parece una mariconada“, lanzó.

A esto agregó que “hay gente que se llena la boca en la televisión diciendo ‘no, que la lealtad, que cuando uno le da la mano a un amigo yo no podría mordérsela, que para mí los valores son tan importantes, los códigos…’, súper extraño”.

Por su parte, Claudia Schmitd concordó con las palabras de Pulido y manifestó lo siguiente: “Qué triste que hoy Alberto Plaza sea considerado por el público chileno, no por todos pero por la gran mayoría, esta fama que se le ha hecho”.

Según la animadora, “él es un tipo muy querido allí afuera, muy querido en distintos países y que hoy en día se le trate así, a mí me parece una vergüenza”.

“Sus canciones a mí siempre me han gustado. Yo recuerdo que cuando llegué a Chile él era un tipo muy valorado. Bueno pero encuentro que de Kramer a esta altura ya no me asombra nada y le creo 100 por ciento a Alberto Plaza con sus dichos”, siguió comentando Claudia.

Finalmente, declaró que bajo su visión, “lamentablemente hoy en día así está funcionando una gran cantidad de gente. Cuando es para su favor, no tienen el problema para levantar el teléfono, pedirte ayuda y después te clavan el puñal en los momentos más duros del país, donde saben que en el fondo ir con la manada te va a jugar a favor”, cerró.

Revisa acá el programa: