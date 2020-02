Hace algunos días se comenzó a viralizar un registro publicado por un usuario de redes sociales, quien aseguraba que el protagonista del video era José Antonio Neme.

El video causó polémica puesto que aparece un sujeto burlándose de una mujer que le entregaba un folleto relacionado al “Rechazo”.

Este es José Antonio Neme.

Vayan conociendo a nuestros ilustrados e imparciales periodistas. pic.twitter.com/nnK4UxFP0I — ROBERTO HERNANDEZ (@RAHM52) February 27, 2020

Aclaración de José Antonio Neme

Luego de la difusión de este video, el periodista José Antonio Neme decidió aclarar la situación, explicando que él no era el del registro.

“Aclarar una confusión en Twitter, yo no soy la persona del video que insulta a la señora. No tengo tatuajes en los brazos, no es mi voz, y jamás insultaría a una persona en esos términos. No tengo el pelo largo tampoco”, comenzó expresando Neme.

“Seamos responsables al usar las redes sociales”, concluyó el periodista.

Revisa la publicación acá: