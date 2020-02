Un tenso momento se vivió en el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, luego de que los panelistas comenzaran a abordar la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar 2020.

Para abordar este tema, la producción se contactó con el locutor radial Sergio Hirane, quien criticó fuertemente la presentación del imitador sobre la Quinta Vergara, explicando que bajo su visión, él solo justificó la violencia con su discurso, “al validar a la ‘Primera Línea"”.

Fue en este contexto que el comunicador se enfrascó en una discusión con el periodista Rafael Cavada, quien recordemos, ha asistido a varias manifestaciones que se han realizado en el país desde el 18 de octubre.

“La ‘Primera Línea’ no son los que van a marchar pacíficamente, sino los que se enfrentan y destruyen y eso creo que nadie lo puede validar“, comenzó expresando Hirane.

A esto agregó que “nadie puede destruir el país para conseguir sus logros. Ese tipo de prácticas las tenemos que erradicar”.

Estas palabras hicieron reaccionar a Rafael Cavada, quien aclaró que “la ‘Primera Línea’ se entiende como el grupo de manifestantes que se enfrenta a Carabineros para que Carabineros no reprima a los manifestantes, esa es la ‘Primera Línea’ en Plaza Italia, yo la he reporteado casi todos los viernes desde que esto partió”, dijo.

“Esa es tú interpretación“, replicó Hirane. Ante esto, Cavada indicó que “no, eso es lo que yo veo. Decir que la ‘Primera Línea’ son saqueadores, esa es una interpretación”.

“¿Entonces lo mío es una interpretación y lo tuyo es la verdad?, ¡pero qué soberbia intelectual, por Dios!”, respondió el locutor radial.

Tras esto, el periodista consultó a Sergio si “entonces supongo que las veces que has estado en Plaza Italia lo has visto”.

“No, yo no voy a Plaza Italia”, respondió Hirane. “Ah… quizás esa es la diferencia”, sostuvo el comunicador.

Finalmente Hirante declaró que “porque soy cómico pero no gil po’, si yo tengo una posición política que no está de acuerdo con eso, ¿para qué no me voy a meter a Plaza Italia? Tú sabes que hay un sector que es muy intolerante con la gente que piensa distinto“, dijo.

Revisa el momento acá: