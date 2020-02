Uno de los humoristas que se llevó todos los premios en la Quinta Vergara fue Paul Vásquez, más conocido como El Flaco. El chileno enamoró a las más de 15 mil personas que llegaron a la “Ciudad Jardín” y consiguió la Gaviota de Plata y de Oro.

El ex Dinamita Show estuvo cerca de una hora, donde repasó su historia y también, emplazó a todas las personas que no le tenían esperanzas arriba del escenario. Además, cuando recibió el primer galardón, no pudo contener las lágrimas y se quebró.

“Quiero dar las gracias a ustedes por el amor, darle mis bendiciones a mis hijas, a mi mujer y a mi staff, muchas gracias a Viña”, fueron parte de sus palabras.

Después de esas frases, el show tuvo que continuar. El “Flaco” lo intentó, pero la Quinta Vergara pidió rápidamente la Gaviota de Oro y los animadores, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy se la entregaron, dejando nuevamente al humorista sin palabras.

“Gracias Chile. Como siempre lo he dicho, este escenario es muy adictivo, así que muchas gracias”, cerró.