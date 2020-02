¡Muchos años! El olvidado debut de Denise Rosenthal en el Festival de Viña

Este viernes 28 de febrero se realizará la última noche del Festival de Viña 2020.

La cartelera del día estará compuesto por el reggaetonero Ozuna, el humorista Pedro Ruminot, la cantante chilena Denise Rosenthal y el grupo de cumbia Noche de Brujas, quienes serán los encargados de bajarle el telón a una edición que dejó muchas polémicas.

Justamente la cantante nacional pisará por segunda ocasión la Quinta Vergara y esta vez lo hará en solitario. Su debut en el evento veraniego fue en la versión 2008 junto a “Amango”, la popular banda juvenil que contó con serie propia que fue transmitida por Canal 13.

Además de Rosenthal, la agrupación estaba compuesta por Augusto Schuster, Magdalena Müller, Felipe Rojas y Kevin Vásquez, por mencionar algunos, y entre su repertorio estaban las canciones “Digan lo que digan”, “Nuestro sueño” y “Nuevo día”, entre otras.

Ese año se presentó el sábado 23 de febrero, compartió escenario con la canadiense Nelly Furtado, los puertorriqueños de Calle 13 y se llevó antorcha de plata.

En diálogo con el programa “Échale la culpa a Viña”, la cantante recordó dicho momento. “Terrible, fue horrible, fue horroroso. Era muy chica, tenía 18 años y no me sentía preparada. Viña fue un antes y un después para mi vida personal, profesional, emocional, porque marcó un punto de inflexión de decir “ok, no quiero seguir así””, sostuvo. ¿Cómo le irá a la intérprete de “Cambio de piel” e “Isidora” este viernes?