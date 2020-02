El show de Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar 2020 dejó a muchas personas con gusto a poco, sobre todo por el comportamiento de Adam Levine, vocalista de la agrupación, quien se mostró desmotivado en el escenario.

Es más, posterior a su presentación en la Quinta Vergara, se reveló un video donde el cantante se va enfurecido del lugar con fuertes palabras. “¡Maldita ciudad, imbéciles! Eso era un show de televisión de mierda, no un concierto”, fue parte del diálogo con otros de los integrantes.

Luego de las múltiples críticas que recibió, el intérprete de “Sugar” y “Animals” abordó la situación y a través de su cuenta de Instagram, detalló lo sucedido este jueves.

“Primero que todo, muchas gracias chicos por tenerme, ese es el punto uno. Punto dos, me gustaría hablar de las reacciones que dejó mi participación en el concierto y explicarles lo que pasó porque ustedes merecen eso. Estar en una banda donde haces muchos shows, yo siempre estoy muy emocionado y apasionado de hacer conciertos”, sostuvo Levine, quien reflejó su arrepentimiento por lo ocurrido.

“Me tomo muy en serio lo de realizar la performance y a veces tan seriamente que anoche me ocurrió algo y dejé que eso me absorbiera. Me impactó en cómo me estaba comportando en el escenario, lo que no fue profesional y me disculpo por eso”, complementó.

“Siempre estoy interesado en dar lo mejor de mí y de la mejor manera, pero cuando esos problemas técnicos aparecen, en lo que más me enfoco es en sonar bien. Quería sonar, quería verme bien y sentirme bien. Para mí es muy difícil enfrentar eso, que decepcioné a mis fans y lo siento por eso. Venir a Sudamérica y actuar acá es una de nuestras cosas favoritas. Adoramos a nuestros fans chilenos, nos encanta venir aquí y no fue nuestra mejor noche. Lo sentimos mucho“, terminó el cantante californiano, quien esta noche tendrá su “revancha” en el Estadio Bicentenario de La Florida.