En una nueva emisión del programa “Échale la culpa a Viña”, la animadora Francisca García-Huidobro reveló una dura experiencia que vivió tras comentar la rutina de Ernesto Belloni en el Festival.

“Él estaba hablando de personas y su ‘condición sexual’, y yo lo corregí para explicarle que se dice ‘orientación sexual’. Sin embargo, ocupé el concepto de ‘gente delicada de cutis’, que es como me refiero a temas sensibles”, detalló la animadora.

Fue justamente este mensaje el que causó la indignación de la comunidad LGBT según detalló Francisca, ya que explicó que “en la noche recibí una cantidad de odio, mensajes que decían ‘por qué no te moriste’, ‘qué mala suerte tuvo tu hijo de que quedaste viva’. Me duele”, dijo.

Asimismo, afirmó que recibió mensajes con distintas amenazas: “En esos me decían ‘sabemos quién eres’ o ‘cuidando donde andas caminando’. Me duele, precisamente, de esa comunidad, porque he apoyado desde muy chica a las minorías sexuales”.

Al decir estas palabras, la animadora no pudo retener un par de lágrimas, mientras expresaba que “no solo he apoyado con chapita en una chaqueta, sino que en mi casa o en mi entorno, lo he hecho en tribunales y en cada programa que he estado”.

“Cada vez que he tenido el micrófono y la oportunidad de hablar, he defendido el talento, el honor y las mínimas condiciones que deben tener todos los seres humanos de este país, sobre todo la comunidad LGTB”, sostuvo.

No obstante, aseguró que “los seguiré apoyando. Todos los comentarios malos los boté. Las amenazas no, porque por primera vez en mi vida siento miedo, y lamento mucho que sean ustedes, a quienes he acompañado durante toda mi vida, quienes me hayan producido un dolor tan grande”, cerró.