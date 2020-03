Alison Mandel reveló qué le prohibieron hacer tras su embarazo: generó sorpresa en sus seguidores

La reconocida comediante chilena Alison Mandel ya está en su cuenta regresiva para recibir a su primer hijo, fruto de su relación con Pedro Ruminot.

Bajo este contexto, la triunfadora del Festival de Viña del Mar relató mediante sus redes sociales qué es lo que le prohibieron hacer en su estado, y qué es lo que más ha extrañado.

“Nunca pensé que lo que más extrañaría en este periodo de 🤰🏼 era manejar. Me lo prohibieron hace 2 meses“, comenzó explicando Mandel a través de su cuenta de Instagram.

A esto agregó que “ha sido eterno. Manejar sola me relaja puedo cantar, pensar, rabiar, imaginar, disfrutar, deprimir, hablar sola y alegar. A veces solo salgo a dar paseos por salir y los tacos no me resultan tan desesperantes porque tengo listas de canciones para escuchar en cada ocasión”.

“Queda muy poco para tomar nuevamente mi autito recuperar mi independencia y dejar de ser la copilota insoportable que soy ya que voy todo el rato en modo pasiva/agresiva”, relató la comediante, sacando risas en sus seguidores.

