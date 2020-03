En una nueva emisión del programa “Las Indomables” de radio Agricultura, Patricia Maldonado, Catalina Pulido y Claudia Schmitd se refirieron al estreno del nuevo estelar de Canal 13, “Bailando por un sueño”, espacio que es liderado por el animador Martín Cárcamo.

En este sentido, las animadoras criticaron el nuevo programa de Canal 13, explicando que bajo su visión, era muy “lento” y no mostraban mucho baile.

Asimismo, las locutoras radiales abordaron el rol del jurado en este espacio, el que es integrado por Francisca García Huidobro, Carola De Moras, Raquel Argandoña y Aníbal Pachano.

Fue justamente en este momento cuando Patricia Maldonado se refirió particularmente a quien fuera su íntima amiga, Raquel Argandoña.

“Las mujeres se veían muy bien en el jurado, pero a mi juicio, yo voy a ser muy transparente y muy honesta, la Argandoña se veía por sobre las demás”, comenzó expresando Maldonado.

Tras esto, Catalina Pulido aseguró que Raquel era “estupenda”, palabra que hizo reaccionar a Patricia: “No voy a hablar de si es estupenda o no, esa no es mi pega, mi pega es que se veía bien, el vestido que usó anoche, se veía con glamour, se veía distinguida, se veía muy bien“, declaró.

Posteriormente, le envió un consejo a Argandoña para los próximos capítulos: “Tal vez debería evitar un poquito los primeros planos, que hable con el director para que no le tire los primeros planos, pero se veía bien”, dijo.

Carola de Moras

Sobre la animadora Carola de Moras, Patricia fue enfática en expresar que ella estaba desempeñando su rol como jurado sin ganas. “La Carola de Moras la encontré como ‘qué lata que tengo que estar aquí"”.

Francisca García Huidobro

Finalmente, sobre la animadora de Canal 13 Francisca García Huidobro, las locutoras destacaron su participación en el espacio, indicando que era la que lideraba el jurado.

Sobre esto, Maldonado indicó que “para mí, la que manda el mesón es la Fran García Huidobro, ella es la que manda”.

Por su parte, Pulido sostuvo que lo hacía “con esa personalidad avasalladora que tiene”.

Revisa el programa a continuación: