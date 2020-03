Hace un par de semanas la profesora de Twerk Geraldine Rodríguez, mejor conocida como “Geri Hoops“, relató una pesadilla que vivió en Puerto Rico luego de que fuera contactada por un productor para grabar un videoclip.

En la oportunidad señaló que si bien durante la grabación del video ya la pasó mal con el productor del registro, explicando que este la acosó, la situación no mejoró en el terminal aéreo para regresar a Chile.

“Me pegaron palmadas, me tiraron billetes. Me oriné porque tenía mucho miedo“, fue parte de lo que narró Geri Hoops sobre la situación que vivió en un aeropuerto del Puerto Rico, en un extenso video que compartió en YouTube y sus redes sociales.

En la misma línea agregó: “Me dicen que me saque la ropa y que me ponga en la pared como cuando te van a revisar. Uno me separó las piernas, pero no me estaba revisando… y después ya me violaron. Después de eso no me acuerdo de nada”, fue parte de lo que relató la bailarina, que eliminó u ocultó la gran mayoría de sus publicaciones en Instagram.