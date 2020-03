View this post on Instagram

Hace 15 años nos sacamos esta foto cuando trabajábamos juntos en @canal13cl , luego los caminos laborales nos separaron hasta que llegó este verano de 2020 cuando pensábamos que los destinos laborales nos volvían a reunir pero el destino nuevamente no lo quiso, la segunda foto es en @mega.tv hace un par de días. @michelleadamv te deseo que te vaya la raja! Mucho éxito en @muchogustomatinal amiga! Yo regreso al lugar donde fue gestada esta fotografía, en las afueras de #Canal13 . Mañana los espero a todos en @bienvenidos13 Vamos por mas! 💪