La modelo argentina Sabrina Sosa compartió una destapada fotografía durante la jornada de ayer en su cuenta de Instagram, donde ostenta más de 566 mil seguidores.

La esposa de Claudio Valdivia publicó una fotografía en bikini, luciendo su impecable figura, con la cual obtuvo más de 53 mil “likes”.

Fue justamente en esta postal donde la modelo recibió un ácido comentario de una usuaria, quien la criticó por posar “semidesnuda”.

“Y es necesario mostrarse semidesnuda???? Creo que las mujeres somos más inteligentes que eso. Aceptarse y estar orgullosa de una misma, no significa denigrarse el cuerpo entero posando desnuda“, dijo la usuaria, provocando una ola de reacciones entre los internautas.

Entre estas reacciones se encuentra la de la misma Sabrina, quien no dudó en defenderse con un contundente mensaje.

“La inteligencia no se mide en cuanto a eso, esa mentalidad es machista, ‘la mujer que se muestra no sabe hacer otra cosa, o no es inteligente’ y a raíz de eso manejar las personalidades de cada mujer por sentir culpa!“, comenzó expresando.

A esto agregó que “algo muy sin sentido y a la antigua. Si aceptas y gustas de tu cuerpo por que habría que esconderlo? Cada uno es como se le antoja y los prejuicios hay que dejarlos de lado, estamos ya en el 2020”, declaró.

Revisa la publicación acá: