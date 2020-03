Este lunes 2 de marzo fue un especial día para el periodista Amaro Gómez-Pablos, quien se unió al matinal “Bienvenidos” como animador tras la salida de Martín Cárcamo.

Al respecto habló con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Radio Agricultura donde se declaró “contento de estar en un programa que hoy en día se ha transformado en una suerte de depósito de la línea editorial de los canales: los matinales”.

“Son espacios de conversación que particularmente de este Chile que está tan desafiante”, agregó.

Sobre su debut dijo que “no es fácil conquistar el rating con al mismo tiempo contenidos. Logramos una entrevista con la Primera Dama como golpe periodístico que fue además el gran hit en términos de rating que la rompió en la mañana”.

“Antes de la entrevista yo le plantié y le dije: “Señora Cecilia -le dije-, estoy seguro que varios asesores le han aconsejado varias respuestas ante preguntas que van a ser evidentes. Yo apelaría a que se sincere, hable con el corazón, porque si bien la televisión puede ser en ocasiones frívola, hay una cosa que es fundamental y no hay que olvidar: la televisión no miente y cuando hay respuestas impostadas se nota. Así que ábrase y hable pero de corazón“, reveló el periodista.

A reglón seguido dijo: “Y tengo la sensación de que lo hizo, porque al menos abordó temáticas bastante espinudas. Tuvo un grado de empatía que la oposición no observa en el Presidente; cuando el Presidente – y puede ser muy buen argumento y legítimo- hace hincapié en el orden público, la Primera Dama admitió que si fuera clase media ella efectivamente estaría en las calles manifestándose. Habló además acerca de aquellas personas que ha sufrido los daños oculares y dijo que le gustaría acercarse y pedir perdón, no en razón de una violación a los derechos humanos sistemática que no reconoce, sino que por daños y perjuicios de este Chile“.

“Hizo hincapié en cómo se han singularizado los ataques contra el Presidente Piñera y cómo ha afectado a su familia, a sus hijos. Fue el momento en el que ella estuvo con los ojos acuosos, más lacrimosos, se emocionó. Y fue una entrevista necesaria en estos tiempos. Chile, teniendo una posición histórica, notable, sea por apruebo o rechazo; y resulta que con mucho facilismo y simplismo estamos caricaturizando el debate entre fachos y comunistas”, aseveró.