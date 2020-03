Chantal Gayoso se refirió a los rumores que la vinculan sentimentalmente con Thiago Cunha

La exintegrante de “Rojo” Chantal Gayoso debutó en el programa “Bailando por un sueño” de Canal 13, junto al bailarín brasileño Thiago Cunha.

La destacada bailarina recibió elogios de parte del jurado del programa, integrado por Raquel Argandoña, Aníbal Pachano, Carola de Moras y Francisca García-Huidobro.

De hecho, ambos obtuvieron el puntaje más alto, con una de sus coreografías al estilo de la salsa. Ante esto, la bailarina expresó a AR13 que se siente hornara con estas calificaciones.

“Una maravilla pero lo tomo con mucha tranquilidad porque es el comienzo (…) Hay que seguir trabajando, no hay que confiarse”, declaró.

Asimismo, Chantal se refirió a los diversos rumores que la vinculan sentimentalmente con su compañero de espacio, expresando que “no entiendo por qué nos molestan tanto, yo creo que partió porque Thiago me eligió a mí, cómo que quería que yo le tocara pero nos llevamos súper. No hay ninguna onda, solo amistad en estos momentos“.

La bailarina también aseguró que “funcionamos bacán como equipo”, pues existe buena una “muy buena comunicación”.

Finalmente, Chantal se refirió a las bromas realizadas por el animador Martín Cárcamo sobre su posible romance con Thiago Cunha. Ante esto, Gayoso declaró que “yo me río solamente, no soy para nada grave, no me molesta. Que fluya todo, no hay ninguna onda hasta el momento (ríe), lo digo porque tampoco veo el futuro. Somos una buena dupla”.