La actriz y comediante Javiera Contador triunfó en el Festival de Viña del Mar, llevándose las gaviotas de plata y de oro, siendo ovacionada por el público presente.

Aunque no todo ha sido positivo tras su presentación en la Quinta Vergara, puesto que la actriz comentó una desagradable situación que enfrentó durante la jornada de ayer.

A través de su cuenta de Instagram, Javiera reveló que una camioneta la chocó mientras manejaba por las calles de la capital. “Súper Lunes. Súper rico. Súper relajado. Camioneta grande no me vió y me chocó y yo sé que hay cosas realmente importantes pero que da lata“, explicó.

A esto agregó que “da lata además me faltan muchas cosas de dos listas de útiles escolares eteeeernas”, contó a sus seguidores.

